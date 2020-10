Giochi sui social: arriva Facebook Gaming

Facebook Gaming è il nuovo servizio di servizio di giochi in streaming sul popolare social: rilasciata la versione beta negli USA

Dopo Stadia di Google e Luna di Amazon, è il turno di Facebook. L’azienda di Menlo Park ha lanciato, al momento solo negli USA, la beta di ‘Facebook Gaming’, un nuovo servizio di giochi in streaming. Nel primo roll out sono stati rilasciati diversi titoli fruibili in cloud gaming direttamente nell’app Facebook (solo Android) e sul browser web, giocabili immediatamente, senza necessità di download.

‘Facebook Gaming’ offrirà inizialmente giochi free-to-play già presenti sul social network. L’idea è quella di aprire successivamente anche ad una tipologia di titoli diversa.

I primi giochi disponibili abbracciano generi come sport, carte, simulazione e strategia. Tra i titoli presenti al lancio della beta, ‘Asphalt 9: Legends’, ‘Mobile Legends: Adventure’, ‘PGA TOUR Golf Shootout’, ‘Solitaire: Arthur’s Tale’ e ‘WWE SuperCard’. Nelle prossime settimane verrà aggiunto ‘Dirt Bike Unchained’. Dal 2021 l’offerta si espanderà con giochi d’azione e avventura.

Al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il servizio non sarà disponibile su dispositivi iOS. “Non sappiamo se il lancio su App Store sia una strada praticabile”, spiega Facebook. “Sebbene il nostro percorso iOS sia incerto, una cosa è chiara. Apple tratta i giochi in modo diverso e continua a esercitare il controllo su una risorsa molto preziosa”.