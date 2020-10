Amazon lancia il Black Friday in anticipo

Prende il via oggi “Black Friday in anticipo”, l’evento di Amazon.it che permette a tutti i clienti di acquistare una selezione di prodotti con offerte vantaggiose e grandi sconti in ogni categoria fino al 19 novembre. Dai giocattoli alla moda, dall’elettronica agli articoli per la casa e la cucina, ai prodotti per la beauty routine e molto ancora, tante offerte ogni giorno, in stile Black Friday, per assicurarsi grandi occasioni.

Inoltre, Amazon offre ai clienti più di un milione di offerte in tutto il mondo e per tutta la stagione, oltre a tante idee per i regali natalizi e un’ampia selezione di prodotti a prezzi bassi ogni giorno, realizzando davvero una stagione di risparmi. I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito amazon.it/blackfriday, sull’app Amazon o semplicemente chiedendo “Alexa, quali sono le mie offerte?”.

Infine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la maggior parte degli articoli spediti da oggi fino al 31 dicembre, potrà essere restituita fino al 31 gennaio 2021.