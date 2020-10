Stefano Fucili in radio con “Una bella giornata”

Stefano Fucili in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Una bella giornata” (RNC Music)

isDponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “UNA BELLA GIORNATA” (RNC Music), brano che dà il titolo al nuovo album di STEFANO FUCILI in uscita lo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali.

“UNA BELLA GIORNATA” è un brano dance-pop solare, ritmico da cantare e da ballare. Scritta prima dell’avvento del COVID-19, questo brano – estratto dal nuovo album di STEFANO FUCILI – possiede un’intrinseca attinenza con il periodo storico che stiamo vivendo.

Spiega l’autore a proposito del brano: «Tutti viviamo quotidianamente piccoli grandi imprevisti, problemi, “sfighe” ma la felicità è sempre lì dietro l’angolo pronta a sorprenderci un treno che ci passa davanti, in un incrocio di sguardi, un incontro quando meno ce lo aspettiamo, così all’improvviso capita di vivere una bella giornata in cui tutto gira al meglio e ci sentiamo forti senza nessun paura, sta a noi saper riconoscere le cose belle e positive della nostra vita in qualsiasi momento anche quelli più bui e incerti».

Reduce dal successo internazionale di “Bella Bella Bella”, dopo due intensi anni di lavoro Stefano Fucili pubblica in oltre dieci paesi il suo settimo album dal titolo “Una bella giornata” (RNC Music), da cui è estratto il brano omonimo in uscita radiofonica lo stesso giorno. Composto da undici tracce – arricchite da collaborazioni internazionali e dotate di una specifica caratterizzazione artistica -, l’intero album è caratterizzato da sonorità nuove, in equilibrio tra elettronica e chitarre, tra melodia e ritmica.

Di seguito la tracklist dell’album “Una bella giornata”: “Una bella giornata”, “Bella Bella Bella”, “Ballare Ballare”, “Anni Luce”, “2071”, “Life is a journey (na na na)”, “Vorrei”, “Lunedì”, “Bella Bella Bella (Remix by Raf Marchesini)”, “Il bisogno d’amare”, “Bailar y Bailar”.

Biografia

Stefano Fucili è un cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Lucio Dalla, suo produttore alla fine degli anni Novanta, scrivendo con e per Dalla il brano Anni Luce nel 2001 dal cd Luna Matana. Interprete e compositore di brani per bambini per il canale You Tube Coccole Sonore, i suoi video hanno superato oltre 40 milioni di views. Ha aperto i concerti di Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni, Giorgia, Nomadi, Paola Turci etc. Protagonista di un’intensa attività live in Italia e Olanda anche con il progetto Piazza Grande omaggio a Lucio Dalla. Compositore di musiche per spot e film internazionali tra cui Madame Secretary (CBS Usa), Missing (ABC Usa), Ti Sento (24 Kitchen Olanda). Nell’estate del 2019 il suo singolo Ballare pubblicato da RNC Music di Nico Spinosa (storico discografico italiano artefice del successo internazionale di Tiziano Ferro) e realizzato con la collaborazione del manager Giordano Donati e del producer Raf Marchesini, ha ottenuto un ottimo successo nelle radio italiane, entrando nella top 10 dei brani indipendenti più suonati e all’estero entrando nella iTunes Chart in Danimarca, pubblicato in diversi paesi (Russia, Brasile, Sud Corea, Francia, Slovakia) inserito in decine di compilation e playlist. Nell’estate 2020 esce il brano Bella Bella Bella che riscuote un grande successo all’estero primo in classifica negli album più venduti in Polonia nella compilation Bravo Hits Lat 2020 (Magic Recorda- Univeral Music Polska) , n. 28 nella classifica iTunes in Turchia e n.1 nella classifica album stranieri nella compilation Fresh Hits in Da Club, on air in radio e inserita in decine di compilation e playlist in Russia, Brasile, Danimarca, Francia, Slovacchia, Sud Corea, Singapore, Turchia.

Il settimo album di Stefano Fucili dal titolo “Una bella giornata” sarà disponibile in digitale dal 16 ottobre. Il brano che dà il titolo al nuovo album sarà in rotazione radiofonica dallo stesso giorno.

