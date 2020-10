Ramecasa approda per la prima volta in TV

#Ramecasa, format in live streaming ideato da Claudio Terzo e Chiara Mascellaro approda per la prima volta in TV

#Ramecasa, format in live streaming tra musica e cocktail nato e cresciuto con successo sul web in tempi di lockdown e ideato dai compagni nella vita – e adesso anche nel lavoro – Claudio Terzo (cantante e produttore) e Chiara Mascellaro (bartender), approda ufficialmente per la prima volta in tv: gli appuntamenti con la affiatata coppia siciliana, che tanto sta facendo appassionare il proprio pubblico, saranno ogni martedì e giovedì dalle 22.00 alle 00.00 su Radio Time Tv canali 91 e 591 del digitale terrestre (in contemporanea anche sulla pagina fb di Radio Time QUI e di Ramecasa QUI).

All’interno del programma Ramecasa saranno presenti momenti in cui si alterneranno musica made in sicilia, preparazione di cocktail con prodotti siciliani (Chiara, accompagnata da Claudio, sarà protagonisti anche con il Sicily tour di Up Grade: andrà alla ricerca dei migliori Barman dell’isola mettendo in mostra la loro creatività, i loro bar e le loro storie), collegamenti con il giornale satirico appena nato “Lor’a”, quiz con domande personalizzate e raccolte fondi quotidiane (nello specifico destinate a Marianna Bonomo, mamma palermitana 39enne che combatte la sua battaglia contro una grave malattia).

Un traguardo molto importante per #Ramecasa, lanciato a marzo durante il lockdown e cresciuto ogni giorno sempre di più grazie alle capacità di Claudio e Chiara di condurre e intrattenere il pubblico attraverso la musica, i cocktail, i giochi, l’ironia e la spensieratezza, ma anche serietà e determinazione attraverso la promozione (di luoghi, prodotti, musica), il racconto e la passione per la propria terra, la Sicilia, per i valori della famiglia e della solidarietà e soprattutto grazie alla splendida complicità di Claudio e Chiara, in cui tanti si identificano.

Chiara Mascellaro è una bartender, brand ambassador di Up Grade (marchio dell’azienda Agrumarie Riunite). Nel 2019 si aggiudica la finale italiana della Patròn Perfectionists Cocktail Competition 2019 che le permette di volare in Messico per la finale mondiale.

Claudio Terzo è un musicista e cantante, frontman della band Tre Terzi e facente parte di altri progetti come i Quattro e i Due-T. Tra le varie attività, gestisce l’etichetta discografica Patridà Records ed è direttore artistico di “Ciao Mamma oggi suono” (SanLorenzo Mercato).

