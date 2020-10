Polmonite da Covid: ciclo di metil-prednisolone efficace

Polmonite da Covid-19: breve ciclo di metil-prednisolone durante la seconda settimana migliora la prognosi secondo uno studio osservazionale pubblicato su PLoS One

I pazienti con polmonite grave da Covid-19 sembrano ottenere miglioramenti della propria prognosi a seguito di un breve ciclo di terapia con metil-prednisolone somministrato in modo pulsatile (pulse therapy) durante la seconda settimana di malattia. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio osservazionale pubblicato su PLoS One.

Si tratta di uno studio osservazionale comparativo basato su dati di pratica clinica relativi a pazienti con polmonite da Covid-19 ricoverati presso l’Ospedale Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia, in Spagna.

Lo studio spagnolo

Nello studio, gli esperti hanno analizzato il tempo al decesso e all’intubazione endotracheale nei pazienti con polmonite grave da Covid-19 trattati con un breve ciclo di metil-prednisolone somministrato in modo pulsatile e nei soggetti che avevano ricevuto solo le cure standard, durante la seconda settimana di malattia.

Metil-prednisolone è stato somministrato alla dose da 125-250mg al giorno per 3 giorni consecutivi.

Risultati dello studio

Dei 242 pazienti con polmonite da Covid-19 e marcatori di infiammazione elevati, 22 sono deceduti e 31 sono deceduti o sono stati intubati.

In totale, 61 (25%) pazienti hanno ricevuto metil-prednisolone in modo pulsatile durante la seconda settimana di malattia. Gli hazard ratio (HR) aggiustati per il decesso e per il decesso o l’intubazione, nel gruppo trattato con metil-prednisolone, erano rispettivamente pari a 0,35 (P =0,064) e 0,33 (P =0,020).

Queste differenze sono state riscontrate in particolare nel sottogruppo di pazienti con SpO2/FiO2 inferiore a 353 al settimo giorno (HR 0,31, IC al 95% da 0,08 a 1,12, p = 0,073 e HR 0,34, IC al 95% da 0,12 a 0,94, p = 0,038, rispettivamente), ma non nei pazienti con SpO2/FiO2 più elevato.

I pazienti che hanno ricevuto un trattamento con glucocorticoidi non durante la seconda settimana, non in modo pulsatile o che non hanno ricevuto un trattamento con questi farmaci, avevano un rischio aumentato di decesso o di decesso e intubazione, rispetto ai soggetti trattati durante la seconda settimana con glucorticoidi in modo pulsatile: l’HR per il decesso era rispettivamente pari a 5,04 (IC al 95% 0,91-27,86), 10,09 (IC al 95% 2,14-47,50), 4,14 (IC al 95% 0,81-21,23); e per il decesso o l’intubazione era rispettivamente pari a 7,38 (IC al 95% 1,86-29,29),13,71 (IC al 95% 3,76-50,07), 3,58 (IC al 95% 0,89-14,32). Queste differenze erano significative solo per il sottogruppo con ridotta SpO2/FiO2.

“Questo studio conferma che il trattamento con metil-prednisolone somministrato in modo pulsatile alla dose da 125-250 mg al giorno per 3 giorni consecutivi durante la seconda settimana di malattia, migliora la prognosi dei pazienti con polmonite da Covid-19, l’attività infiammatoria e il deterioramento respiratorio”, hanno scritto gli autori dello studio. “I nostri risultati aprono la porta a una gestione più razionale e pianificata di questi pazienti “, concludono gli esperti.

Riferimenti

Guillermo Ruiz-Irastorza et al., Second week methyl-prednisolone pulses improve prognosis in patients with severe coronavirus disease 2019 pneumonia: An observational comparative study using routine care data, PLoS One.

