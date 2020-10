Il Volo apre il Gran Premio di Formula 1 a Imola in programma domenica 1 novembre: il trio canterà l’Inno d’Italia

Sarà Il Volo ad aprire il ‘Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna’, in programma domenica 1 novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà il protagonista della cerimonia iniziale, interpretando l’Inno d’Italia per omaggiare i piloti schierati in prossimità della linea di partenza.

“È un onore per noi essere stati invitati al Gran Premio e interpretare ancora una volta l’Inno di Mameli, ogni volta che abbiamo avuto questa opportunità non è stato facile nascondere l’emozione!”, afferma Il Volo. “Ringraziamo il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense e facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i piloti”.

‘Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna’ è un nuovo appuntamento per la regione Emilia-Romagna, un ritorno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dopo 14 anni di assenza, nel calendario del Campionato Mondiale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla diretta televisiva e sull’acquisto dei biglietti www.autodromoimola.it.

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti de Ii Volo previsti per il 2020 in Italia sono stati posticipati al 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Di seguito le date estive:

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

Di seguito le date nei Palasport:

16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 26 novembre 2020)

20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 4 dicembre 2020)

23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 30 novembre 2020)