Il libro Dragon Hoops arriva in Italia

La casa editrice Tunué porta in Italia Dragon Hoops, il miglior libro dell’anno agli Harvey Awards che negli Stati Uniti ha venduto oltre 300mila copie in pochi mesi. Il suo autore, Gene Luen Yang, è l’ambasciatore nazionale per la letteratura giovanile negli USA, finalista al National Book Award, vincitore del premio Printz e di un Eisner Award.

Il graphic novel racconta in modo avvincente le speranze dell’autore e della squadra di basket al liceo di Oakland, dove Gene Luen Yang ha insegnato per 17 anni e, nello stesso tempo, la storia della pallacanestro, uno sport che in Italia conta più di un milione di giocatori e appassionati. Eppure, Dragon Hoops non è solo un graphic novel sullo sport, è una prodezza impressionante di giornalismo illustrato che riesce a catturare anche chi non ha alcun interesse per il basket.

L’autore esalta la versatilità del fumetto con uno stile accessibile e dinamico, fonde la sua storia personale con quella del suo Paese, con uno stile coinvolgente riesce ad affrontare le discriminazioni sociali e culturali, a fare della storia di una piccola epopea sportiva un racconto di valore universale. È un inno al coraggio e alla determinazione contro il razzismo e ogni discriminazione.