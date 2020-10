Enciclopedie: arriva La Treccani dei Ragazzi

Uno strumento di conoscenza certificata per orientarsi nell’epoca della fake news e dell’utilizzo del web come filtro della realtà, talvolta ingannevole. E, perché no, per coltivare nei giovanissimi quel piacere di sfogliare libri ed enciclopedie che oggi la rivoluzione digitale tende ad offuscare. Non mancano ovviamente contenuti digitali e percorsi scolastici di approfondimento.

Ambiente, Abramovic, Banksy, blockchain, Brexit, Cattelan, comunità, design, equazioni, ghetto, Hirst, labirinto, moda, paura, peccato, tabacco e Zuckerberg sono alcune delle voci selezionate: l’obiettivo è costruire un sapere trasversale alla base della conoscenza e dell’apprendimento.

Insomma La Treccani dei Ragazzi è e sarà un modo di fare cultura che crea condivisione, capace di unire le generazioni. Un’opportunità per acquisire le conoscenze necessarie per porre le basi di una visione del mondo corretta e consapevole, presupposto per la formazione di coscienze e persone migliori.