Digital Movie Days: 10 giorni di film a prezzi scontati

Digital Movie Days: è iniziata la terza edizione della “festa del digitale”. Fino al 2 novembre film a prezzi scontati sulle piattaforme on demand

‘Jojo Rabbit’, ‘Birds of Pray’, ‘Cats’. E ancora, ‘C’era una volta a Hollywood’, ‘1917’, ‘L’immortale’. Sono solo alcuni dei titoli proposti per la terza edizione dei ‘Digital Movie Days’, dieci giorni di promozione, fino al 2 novembre, durante cui sarà possibile acquistare film on demand ad un pezzo scontato. Grazie alla collaborazione di sette tra le più importanti piattaforme di offerta audiovisiva legale, quest’anno sono ben 120 le pellicole, tra novità e catalogo, disponibili al prezzo di 4,99 euro per la visione su Tv, Pc, tablet o smartphone.

L’evento, promosso da Univideo (Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online), intende supportare l’offerta legale digitale di prodotti audiovisivi, offrendo al grande pubblico, al prezzo ribassato di oltre il 50%, un’ampia varietà di film per tutte le età, fruiti attraverso i più evoluti standard tecnologici (4k Ultra HD). Le piattaforme che aderiscono all’iniziativa sono Apple Tv, CG Digital, Chili, TheFilmClub, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, Tim Vision.

Sulla pagina Digital Movie Days di Univideo (https://www.univideo.org/digitalmoviedays.html) è disponibile il catalogo completo dei film in promozione