Antonella Ferrari in libreria con “Adelaide”

Antonella Ferrari in libreria con il nuovo romanzo “Adelaide”, disponibile nei negozi fisici e negli store digitali e pubblicato da Castelvecchi

È disponibile in libreria e negli store digitali “ADELAIDE”, il nuovo romanzo di ANTONELLA FERRARI pubblicato da Castelvecchi.

A proposito del nuovo romanzo, la scrittrice commenta: «L’idea che ha generato questo libro nasce dai racconti ascoltati in famiglia e in città, a Chieti i Mayo sono ancora oggi un’istituzione, il loro palazzo, ora Fondazione e Museo, troneggia sul corso principale. Ho studiato a fondo il loro albero genealogico e ho inventato storie dove non c’erano testimonianze. Mi piaceva rendere “umani”, con tutte le loro debolezze, questi nobili riveriti come divinità. Poi è venuto fuori un libro d’amore a 360°, mi sono lasciata condurre dalle sensazioni del momento che hanno vinto sulla arida narrazione storica».

Un libro d’amore ambientato nella città di Chieti alla fine dell’Ottocento: «Quando ho iniziato a scrivere Adelaide pensavo a un romanzo sulle vicende della Carboneria e dei suoi affiliati. Man mano che mi documentavo sul periodo, ho iniziato a fantasticare storie d’amore tra i vari personaggi lasciando in secondo piano le vicende propriamente storiche. – spiega Antonella Ferrari – Quello che arriva è un messaggio d’amore universale, molto trasversale, che abbraccia tutti. No a pregiudizi, e che il bene vinca sempre. Far trascorrere qualche ora leggera e spensierata al lettore cercando di avvincerlo con le peripezie dei protagonisti».

Trama del libro: Colonna portante della nobile famiglia Mayo, Adelaide vive nell’Ottocento con la mentalità e la spregiudicatezza di una donna di oggi. Libera di agire e di pensare come desidera, insieme a fratelli e amici aderisce alla Carboneria, gettandosi nella lotta politica. Nubile per scelta, vive godendo di tutti i privilegi che la sua posizione sociale le offre. Un intrigante intreccio di amori proibiti, di vizi e virtù, e di rivolte politiche sullo sfondo della provincia abruzzese di due secoli fa.

L’autrice: Antonella Ferrari è nata a Chieti, laureata in Giurisprudenza è stata Professore a Contratto presso L’Università G. D’Annunzio di Chieti. Ha già pubblicato il romanzo autobiografico “Nessun Dolore” e nel 2018 “Un Amore di Città”.