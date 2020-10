Su Facebook la funzione Dating per trovare l’amore

Facebook come le app per incontri: arriva in Italia la funzione Dating: tutto quello che c’è da sapere per trovare l’amore sui social

Facebook abbatte un’altra frontiera nel suo percorso personale e lancia “Dating”, una nuova funzione molto simile a app di incontri come Tinder.

L’obiettivo è quello di unire le persone in base ai loro interessi, agli eventi e ai gruppi in comune. Si tratta, nella pratica, di uno spazio attivabile su richiesta all’interno dell’app Fb. E sono tante le modalità che, nei 20 paesi in cui la funzione era disponibile, hanno permesso di stabilire 1,5 miliardi di match.

Eccole spiegate di seguito, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Storie

Le storie offrono la possibilità di condividere momenti di vita quotidiana in cui mostrare le proprie passioni e scoprire chi altro le condivide.

Passioni Segrete

La funzionalità Passioni Segrete permette di scoprire potenziali partner tra le persone con cui si ha stretto amicizia su Facebook e/o Instagram.

Di default, Facebook Dating non propone degli amici di Facebook come potenziali match, ma con la funzione Passioni Segrete, possono essere selezionate fino a 9 persone che interessano tra i contatti Facebook o Instagram. Solo se anche la persona verso cui si ha interesse aggiunge a sua volta alla lista delle Passioni Segrete ci sarà il match. Se uno dei contatti aggiunti non ha un profilo Dating, non ha creato una lista di Passioni Segrete o non ha inserito nella sua, non saprà mai che di essere stata selezionata/o.

Eventi e Gruppi

Se si sceglie di aggiungere i propri Eventi e Gruppi Facebook a Dating, si potrà entrare in contatto con altre persone che hanno interessi simili.

Appuntamenti Video

Una volta avvenuto il match in Dating, si è pronti per avviare una videochiamata. Prima, però, la persona riceverà una notifica di invito e se accetterà, ci si potrà cominciare a conoscervi meglio. Il nome e la foto profilo Dating verranno mostrati non appena partirà la videochiamata.