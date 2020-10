Izi svela tracklist e featuring del disco “Riot”

Il 30 ottobre è sempre più vicino per Izi. Esce nell’ultimo venerdì del mese per Island Records il suo nuovo disco, “Riot”. A poco più di un anno da “Aletheia”, Izi torna con 13 tracce che sono una raccolta lunghissima di collaborazioni e produzioni, come si può notare dalla tracklist svelata oggi sui social.

Ci sono i veterani della scena Gué Pequeno e Fabri Fibra e uno dei principali maestri del rap d’autore Dargen D’Amico. Poi ancora Gemitaiz, Madman, Elettra Lamborghini, Nayt, Federica Abbate, Vaz Tè, Disme, Maestro, Leon Faun, Guesan e Piccolo G. Non mancano gli internazionali: Dax, Idk e Sav12.

LA TRACKLIST ↓

01 – Intro (Can’t breathe) ft Dax – Prod David Ice

02 – Al Pacino ft Idk – Prod Sick Luke

03 – Matrix ft Nayt – Prod David Ice

04 – Domani ft Piccolo G, Federica Abbate – Prod David Ice

05 – Miami Ladies ft Gue Pequeno – Prod La$$a, Mohr

06 – Flop ft Leon Faun – Prod Duffy

07 – Pazzo ft Fabri Fibra – Prod Leny Magoufakis

08 – Foto ft Gemitaiz, Madman – Prod Bijan Amir

09 – S8 K4SS4 ft Benny Benassi, Dargen D’Amico- Prod David Ice, Benny Benassi

10 – Pusher ft Guesan, Vaztè – Prod Sick Luke

11 – Faya ft Maestro, Sav12 – Prod Sean da Firtz, Jhonny Dutra

12 – Peligro ft Disme – Prod David Ice

13 – Parigi – Prod Prinzly, Todiefor

Grande attenzione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata dedicata anche alle produzioni: supportato dallo storico collaboratore David Ice, Izi ha seguito in prima persona la direzione artistica del progetto sperimentando diversi generi e selezionando vari producer nel panorama italiano (Sick Luke, David Ice, Duffy) e internazionale (La$$a, Mohr, Leny Magoufakis, Bijan Amir, Sean Da Firzt, Jhonny Dutra, Prinzly, Todiefor), oltre alla straordinaria partecipazione di Benny Benassi nel brano “S8 K4SS4”.

A fare da biglietto da visita il brano “Pusher”, il singolo scelto per annunciare il disco che rimette al centro del piatto le radici dell’artista ligure, l’immaginario crudo dei testi e del video oltre alla presenza di alcuni degli esponenti della Wild Bandana Crew (Vaz Tè e Guesan). In “Pusher” Izi gioca con l’ambivalenza del termine, diventando uno “spacciatore di verità” e condividendo con il pubblico -come già fatto in passato- la sua personale ricerca di “ciò che è vero”.

“Riot” è disponibile in presave e preorder.