Giuseppe Verrigno pubblica il saggio “Pilastri”

Giuseppe Verrigno, presidente di Politeia, in libreria con il saggio “Pilastri. Cultura, politica, partecipazione”

Pubblicato il saggio “Pilastri. Cultura, politica, partecipazione”, scritto da Giuseppe Verrigno, fondatore e presidente di Politeia, associazione impegnata nella divulgazione dei contenuti e dei valori della Costituzione Italiana, del Diritto dell’Unione Europea e dei temi dell’educazione civica tra i giovani e nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il saggio, pubblicato da Edizioni Ex Libris, ha l’autorevole prefazione della prof.ssa Laura Lorello, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e Coordinatrice del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo.

Mediante questo saggio vengono evidenziate le radici storiche e le attuali necessità di ciò che viene definita “partecipazione”, intesa come autentica forma di comprensione della politica, capace di apportare un significativo contributo alla comunità costituzionale. Comunità, partiti politici, leader, campagne elettorali televisive e “politica del fumo”: lo studio e la conoscenza come strumento per uscir fuori da ogni crisi sociale e politica.

Cinque capitoli per riscoprire l’essenza del nostro essere cittadini attivi nel mondo politico, per ricostituire una fondamentale educazione civica e per comprendere la nostra società, la sua struttura, l’organizzazione e il ruolo che ognuno di noi è chiamato a svolgere, per costituire una comunità più solida e consapevole.