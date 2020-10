Stile retrò: il trucco per foto in bianco nero perfette

Le immagini in bianco e nero hanno il loro fascino speciale, rispetto a quelle colorate, sono più contrastanti ed espressive. La gamma monocromatica spesso consente di vedere sfaccettature completamente nuove. Non sorprende che i servizi fotografici in bianco e nero siano abbastanza popolari. Se hai intenzione di ottenere una collezione di foto in stile retrò, dovresti saperne di più sulle regole del trucco per tali immagini.

Gli esperti del più grande negozio online di cosmetici e profumi MAKEUP hanno dato consigli utili su come realizzare il trucco giusto per foto in bianco nero perfette.

Dai la preferenza al trucco monocromatico.

In generale, è meglio creare il trucco naturale monocromatico, quindi vedrai sicuramente quanto una tonalità è più chiara o più scura dell’altra e se il trucco nel suo insieme sembra abbastanza contrastato.

Sculturing del viso – obbligatorio!

La fotografia in bianco e nero di solito richiede una luce più “dura”: è probabile che il fotografo aumenti il contrasto di luce e buio per mostrare più volume nella foto, quindi nel trucco devi prestare attenzione alla “geografia” del viso e elaborare bene il sculturing: scegli i prodotti in crema (ad esempio i fondotinta in stick), sono più facili da sfumare e non enfatizzano i pori sul viso.

Rendi il trucco un po’ più contrastante del solito

Non aver paura della luminosità: la luce artificiale “mangia” gran parte delle ombre. Tuttavia, ricorda che le sfumature di rosso e viola sembrano grigio scuro, questo effetto può avere un bell’aspetto sulle labbra e sugli zigomi, ma non sulle mele delle guance, quindi rifiuta il blush o sostituiscilo con i bronzers. Non dimenticare dell’eyeliner: le frecce renderranno lo sguardo più più attraente e accentuato.

Aggiungi ombre e grafica.

Scegli tonalità più scura dello spazio sotto-guancia, le superfici laterali del naso, la piega delle palpebre superiore e inferiore. Concentrati sulle singole caratteristiche strutturali del tuo viso e ricorda che tutta la luce nella foto aumenterà e che il buio diminuirà. Pertanto, se si desidera aggiungere volume, evidenziare al centro quegli oggetti che si desidera ingrandire e scurirli attorno ai bordi. La cosa principale: non dimenticare l’ombreggiatura, poiché i bordi sulle foto in bianco e nero sono sempre molto più evidenti.

Inoltre, scegli i prodotti con una trama opaca, perché le particelle riflettenti nella composizione daranno una luce non necessaria. È anche meglio rifiutare gli illuminanti per non ottenere un effetto grasso superfluo sulle foto anziché una pelle perfettamente vellutata.

Presta attenzione ai dettagli

Nel trucco degli occhi, colora bene le ciglia. Il rossetto può essere scelto un po’ più scuro della tonalità naturale delle labbra, ma non troppo scuro per mantenere il volume. Puoi usare due tonalità di rossetto contemporaneamente: la tonalità chiara – al centro, leggermente sfumata in una più scura – ai bordi.

Trame lucide e opache nei rossetti – no!

Il lucidalabbra e il rossetto opaco è meglio non usare. Scegli trame cremose e satinate, con buona umidità. Se ci sono aree con eccessiva lucentezza sul viso, asciugale accuratamente con una salvietta opacizzante speciale o applicare un po’ di cipria, in modo che non sia visibile.