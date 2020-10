Jerry Spinelli in libreria con Posso essere tutto!

Tre grandi della letteratura per ragazzi si sono riuniti per uno straordinario picture book che celebra la vita e tutte le sue possibilità. Si intitola Posso essere tutto! l’albo uscito per Camelozampa scritto da Jerry Spinelli, illustrato da Jimmy Liao, con la traduzione poetica del maestro Bruno Tognolini. La pubblicazione arriva per la prima volta in Italia, a dieci anni dall’edizione originale e dopo essere stata tradotta in tutto il mondo.