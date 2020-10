Izi annuncia a sorpresa il nuovo album, “Riot”

Uscirà il 30 ottobre per Universal Music “Riot”, quarto lavoro del rapper piemontese Izi: il disco arriva dopo il singolo “Pusher”

Izi, a sorpresa, ha annunciato sui social l’arrivo di un nuovo album. Uscirà il 30 ottobre per Universal Music “Riot”, quarto lavoro del rapper piemontese. La notizia del disco arriva dopo l’uscita senza preavviso di “Pusher”, il primo singolo estratto feat. Vaz Tè e Guesan.

Ecco il brano ↓

“Pusher” è online su tutte le piattaforme e su YouTube con il video ufficiale diretto dallo stesso Izi. Alla fine della clip, il rapper aveva lasciato un’anticipazione sul titolo del suo prossimo progetto discografico. Un easter egg che non aveva fatto altro che aumentare l’hype intorno al lavoro. Il video è balzato alla numero 3 delle tendenze di YouTube. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non resta che aspettare ulteriori notizie sulla tracklist del disco!