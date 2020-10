Come trovare l’anima gemella oggi? Dalle app alla palestra, dove trovare l’amore e come capire quando è il momento giusto

Spesso ci si chiede quale sia il luogo migliore per trovare la propria anima gemella: dalle app, che hanno portato il mondo dell’online a diventare uno dei posti migliori per fare nuove conoscenze, ad alcuni grandi classici come la palestra, oggi le possibilità non mancano di certo. Andiamo ad approfondire questi aspetti per arrivare in conclusione a ciò che accade al nostro corpo quando scatta la “scintilla” dell’amore.

Dalle app alla palestra: ecco dove trovare l’amore

Le palestre come luogo ideale per trovare l’anima gemella? Stando a molti pareri si tratta di uno dei luoghi migliori in assoluto, e ci sono diversi motivi che lo dimostrano. Per prima cosa, permettono di trovare delle persone che condividono la stessa passione per lo sport e per la forma fisica: di conseguenza, si crea già un canale preferenziale per rompere il ghiaccio con argomenti interessanti e con punti di vista condivisi. La palestra, dunque, non permette solo di allenare corpo e spirito, ma dà spazio a possibili incontri che potrebbero dare il via a qualcosa di molto bello.

Dal mondo reale a quello digitale, sì perché oggi la tecnologia ha aperto nuove frontiere anche per quanto riguarda la ricerca dell’amore. Tra piattaforme e app, per fare un esempio basta citare Tinder, i modi per fare nuove conoscenze non mancano e passare da una chat a un primo appuntamento non è più un problema.

In ogni caso, però, va detto che le regole della seduzione sono sempre valide: conquistare l’anima gemella può essere un percorso accidentato fatto anche di possibili imprevisti, per questo potrebbe essere utile seguire alcuni consigli, come quelli proposti dal portale specializzato https://www.seduzioneattrazione.com/ , così da evitare di commettere quegli errori più comuni. Un esempio è quello di sottovalutare il linguaggio corporeo di chi ci sta di fronte, che spesso lascia intendere molto più di quanto potremmo mai pensare.

Cosa accade al nostro corpo quando ci si innamora?

Un flirt resta un flirt, ma l’amore è tutta un’altra cosa. Cosa succede al nostro corpo quando scatta la scintilla per definizione, e come è possibile rendersene conto? Ad entrare in gioco sono i cosiddetti ormoni dell’innamoramento, ovvero la dopamina, l’ossitocina e l’adrenalina. Questi ormoni fungono da vero e proprio stimolo, spingendoci a farci avanti e a cercare la vicinanza dell’altra persona. Inoltre, si manifestano dei sintomi fisici come il batticuore e il rossore sulle guance, provocato dalla vasodilatazione e dall’adrenalina.

Altri “sintomi” utili per individuare l’innamoramento sono la sudorazione delle mani e le farfalle allo stomaco, stavolta provocate dal nervosismo. Le pupille invece si dilatano per via dell’azione del sistema nervoso simpatico, mentre la tempesta ormonale innalza il livello di felicità e di eccitazione. Cala il livello di stress generale, perché la compagnia di quella persona (o la sola idea di starle accanto) abbatte il cortisolo e incrementa l’ossitocina.