Celeste torna con il brano Hear My Voice

Celeste torna con il nuovo brano Hear My Voice per Netflix: il brano fa parte di “The Trial of the Chicago 7” uscito di recente

S’intitola ‘Hear My Voice’ il nuovo brano di Celeste, scritto in collaborazione con il compositore inglese Daniel Pemberton, per il film di Netflix ‘The Trial of the Chicago 7’, diretto dal regista Aaron Sorkin (Molly’s Game, The Social Network).

‘Hear My Voice’, che secondo Variety può concorrere agli Award insieme alla colonna sonora di Pemberton, è uno dei tre brani originali interpretati da Celeste nella colonna sonora uscita da poco per Varèse Sarabande Records.

‘The Trial of the Chicago 7’, la trama

‘The Trial of the Chicago 7’ come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) racconta la storia di quella che doveva essere una protesta pacifica alla Convenzione Nazionale Democratica del 1968 e che invece si è trasformata in un violento scontro con la polizia e la Guardia Nazionale. Gli organizzatori della protesta – tra cui Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen), Jerry Rubin (Jeremy Strong), Tom Hayden (Eddie Redmayne) e Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) – furono accusati di cospirazione per incitamento alla rivolta e il processo che ne seguì fu uno dei più noti della storia.

Celeste parlando di ‘Hear My Voice’ ha affermato: “Sono molto grata di far parte di un film così importante. Daniel Pemberton ed io volevamo creare una canzone significativa e potente come il film di Aaron Sorkin. Lui è un vero visionario ed è davvero un onore contribuire a questa storia”.

Pemberton ha aggiunto: “Una delle prime cose di cui mi ha parlato Aaron Sorkin è stata l’idea di una canzone che potesse chiudere il film, lasciando un senso di speranza e possibilità, di luce oltre l’oscurità. Volevo scrivere qualcosa che mettesse a fuoco gli ideali di protesta, dove ogni persona avesse una voce e che quelle voci meritassero di essere ascoltate. E’ stata questa l’idea di Hear My Voice”.

‘Hear My Voice’, il video