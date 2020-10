Travis Scott pubblica il remix di “Franchise” con Future: il brano segna record su record, ha già raggiunto 40 milioni di stream

Travis Scott non si ferma mai e torna con una nuova versione del suo ultimo singolo, “Franchise”. Il rapper pubblica oggi il remix del brano. Ai feat di Young Thug e M.I.A si aggiungono nuove strofe di Future.

Il brano, che ha già raggiunto 40 milioni di stream, è il terzo singolo del rapper statunitense ad aver raggiunto quest’anno la #1 della classifica Hot100 di Billboard.

“Franchise” ha ottenuto un grandissimo successo anche in radio: dopo una sola settimana dalla pubblicazione ha raggiunto la #1 in più di 80 emittenti radiofoniche americane e ha riscosso numerosi consensi in Italia in Italia, Regno Unito, Francia, Australia, Canada e tanti altri paesi. Si trova inoltre all’interno delle più importanti playlist Spotify come “Today’s Top Hits”, “Rap Caviar”, “Pop Rising”, “Hot Rhythmic”, “Signed XOXO” e “Get Turnt”.

Risultati, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che sono segno di un hype sempre crescente intorno al nuovo progetto di Travis, che dovrebbe chiamarsi “Utopia”. La parola figura nella cover del singolo e anche nella bio di Instagram del rapper.