Pokémon GO: eventi speciali per Halloween

Pokémon GO festeggia Halloween con eventi speciali in programma dal 24 ottobre al 4 novembre. Per l’occasione, Gengar e Sableye indosseranno costumi

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento di Halloween su Pokémon GO. Niantic Labs si prepara a celebrare la notte delle streghe con una serie di eventi dedicati, in programma dal 24 ottobre fino al 4 novembre.

Nella nuova ricerca speciale “Un inquietante messaggio svelato” farà il suo debutto il Pokémon Yamask nella forma di Galar. Completando alcuni compiti della ricerca sul campo, inoltre, sarà possibile incontrare Spiritomb, anche in versione cromatica. Inoltre, i Pokémon selvatici di tipo Spettro appariranno più spesso, saranno presenti nei raid e si schiuderanno più frequentemente dalle Uova. E per l’occasione, Gengar e Sableye indosseranno costumi.

Sono previsti anche mini eventi a tema, come “Padronanza della cattura: il giorno dei fantasmi” e la Coppa Halloween nella Lega Lotte GO. Nella Boutique saranno disponibili nuovi oggetti per avatar. Tra questi, una maschera Pikachu, una tuta Gengar, occhialini Sableye e una maschera Banette. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) non mancheranno i bonus, caramelle per trasferimento e cattura raddoppiate.