Netflix annuncia la nuova stagione di Jurassic World: Nuove avventure

Netflix annuncia la seconda stagione di Jurassic World: Nuove avventure. Sarà disponibile sul servizio di streaming nel 2021

La lotta per la sopravvivenza continua. Netflix ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di ‘Jurassic World: Nuove avventure’, in arrivo sul servizio streaming nel 2021.

Ambientata nella linea temporale di ‘Jurassic World’, la serie d’animazione originale segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l’isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall’essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso.

‘Jurassic World: Nuove avventure’ come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotta, tra gli altri, da Colin Trevorrow e Steven Spielberg. Per il 2022 è atteso ‘Jurassic World: Dominion’, sesto film del franchise cinematografico.