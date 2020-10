Jorit completa il murale dedicato a Nino D’Angelo

Terminato a Napoli, su una palazzina popolare in piazza Guarino a San Pietro a Patierno, il murale di Jorit dedicato a Nino D’Angelo alto 12 metri

È alto circa 12 metri il murale di Nino D’angelo che campeggia su una palazzina popolare in piazza Guarino a San Pietro a Patierno, il quartiere di Napoli dove il cantautore e attore è nato e cresciuto. L’opera, realizzata da Jorit, èstata commissionata dall’associazione Aps Primavera.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Patto per la Creatività urbana del Comune di Napoli, che vede il coinvolgimento dell’Assessorato al Verde, con delega alla creatività urbana, e del Tavolo Interassessorile dedicato in collaborazione con il presidente della commissione al Lavoro, Vincenzo Solombrino.

“É evidente – sottolinea l’assessore comunale con creatività urbana Luigi Felaco come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it) – il forte potere evocativo dell’opera, che l’amministrazione ha da subito appoggiato e sostenuto, a beneficio non solo del catalogo di opere di arte urbana ma in particolare del territorio e delle persone che lo attraversano”. Stante l’attuale recrudescenza dei casi di Covid-19 in città, l’evento pubblico di inaugurazione del murale è rimandato a data da destinarsi.