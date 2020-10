Giulia Molino è tornata con “Cchiù fort”

Giulia Molino è tornata. È su tutte le piattaforme da oggi il suo nuovo singolo, “Cchiù fort”. Nel brano l’ormai ex Amici collabora con Lele Blade e Hal Quartièr.

“È un momento della mia vita in cui sto vivendo tante emozioni – scrive la cantante sui social – e non posso fare a meno di scrivere e parlarne tramite la musica. Sono felice di farvi ascoltare Cchiù fort”. Pensa, però, già al futuro Giulia e aggiunge: “Presto vi farò ascoltare un altro pezzo, forse il più bello che abbia scritto fino a ora. E in più, non vedo l’ora di farvi vedere i videoclip”.

Lo scorso marzo, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la cantante ha debuttato con il suo primo EP “Va tutto bene”, ce ne ha parlato a distanza durante il lockdown.