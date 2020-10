Esce domani il primo album di Samurai Jay

Samurai Jay annuncia il suo primo album ufficiale: “Lacrime” arriva su tutte le piattaforme il 23 ottobre

Samurai Jay ha annunciato sui social il suo primo album ufficiale “Lacrime”, disponibile da venerdì 23 ottobre sulle piattaforme digitali e in copia fisica anche autografata per Thaurus/ Island Records / Universal Music Italia.

L’atteso lavoro discografico dell’artista campano, da oggi in preorder, giunge dopo una lunga serie di singoli e collaborazioni. Ultima in ordine cronologico quella in “Nuove strade”, il singolo realizzato insieme a Ernia, Gaia Gozzi, Madame e Rkomi per Lavazza.

Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, è nato a Marano di Napoli nel 1998. Ha iniziato a farsi notare con “Promessa III”, brano incluso nel suo primo EP uscito nel 2018. Il singolo “Gang”, prodotto insieme al conterraneo Geolier, lo porta a far parte del prestigioso roster di Thaurus Music. Il singolo, già certificato disco d’oro dalla Fimi, raggiunge milioni di stream e visualizzazioni rimanendo per ben oltre due mesi nella classifica Top 50 Italia di Spotify.

Tra le sue più recenti collaborazioni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si annoverano i feat con Elettra Lamborghini e Mambolosco nel remix di “Te Quemas”, con Lele Blade, Geolier e Dat Boy Dee nel brano “Vamos Pa La Banca” e con la rapper torinese Beba in “Cringe”.