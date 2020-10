Doc – Nelle tue mani: personaggi, trama, puntate e anticipazioni

Doc – Nelle tue mani: personaggi, trama, puntate precedenti e anticipazioni. Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero

La serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’ continua a collezionare record di ascolti: l’ultimo giovedì scorso, quando sono andati in onda i primi due nuovi episodi della prima stagione. Quasi 7 milioni e mezzo gli spettatori davanti lo schermo, ancora di più di quanto avvenuto durante il lockdown, quando ha esordito la serie. Le riprese della prima stagione sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria e sono ripartite a giugno, quando cast e troupe sono tornati sul set per regalare al pubblico gli ultimi 8 episodi della prima stagione, in onda ogni giovedì sera su Rai 1.

Il medical drama, tratto dalla storia vera di Pierdante Piccioni, ha conquistato tutti, da grandi e piccini, tanto che il protagonista, Luca Argentero, ha dichiarato che nel corso della sua carriera raramente è stato “fermato così tanto per strada e mi ha colpito il fatto che fossero padri, madri, figli. ‘Doc’ ha riunito tutta la famiglia davanti al televisore. E questo per me è l’apice del successo”. (GUARDA L’INTERVISTA A LUCA ARGENTERO).

DOC – NELLE TUE MANI: PERSONAGGI, TRAMA E RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI

Chi è Doc, il protagonista dell’omonima serie campione d’ascolti? Interpretato da Luca Argentero, Andrea Fanti è un giovane e brillante primario di Medicina Interna. Le sue diagnosi sono veloci, acute e corrette. È temuto e rispettato dai colleghi e dai pazienti, con i quali è particolarmente distaccato e pragmatico. L’empatia per lui è fuorviante. Ripete spesso infatti che il malato è il peggior medico di sé stesso. Questo è in sintesi il dottor Fanti prima dello sparo che spezza in due la sua vita. A premere il grilletto nella sala d’attesa dell’ospedale è il padre di un paziente deceduto nel suo reparto. Quando si risveglia dal lungo intervento chirurgico, appare subito chiaro che il proiettile ha cancellato dal suo cervello i ricordi degli ultimi dodici anni di vita. Riconosce i colleghi, dei quali nota però, con stupore, le rughe e i cambiamenti. Si ritrova così in ospedale come paziente prima, aiutante degli specializzandi poi. Studente tra quelli che erano i suoi studenti. Tra i ricordi che ha perso c’è anche il più drammatico, la morte del figlio, che ha sgretolato la sua famiglia e lo ha reso duro e impassibile. L’amnesia non gli toglie il dolore dell’assenza del bambino, ma permette ad Andrea di decidere l’uomo e il medico che vuole essere. Contrariamente al passato, Fanti sceglierà la strada dell’empatia e dell’ascolto.

Al fianco di Fanti c’è Giulia Giordano (Matilde Gioli), che da lui – un tempo suo primario – aveva imparato il metodo da applicare in ospedale: zero empatia, zero ascolto del paziente, fiducia esclusiva nei risultati delle analisi e dell’esame clinico. Ma Giulia è anche la dottoressa che Andrea ha dimenticato di aver amato in passato. Ora che non riconosce più l’uomo che ama, Giulia cerca di seguire fedelmente gli insegnamenti di Andrea, ma questo la porterà ad entrare sempre più in conflitto con lui.

Per fortuna può contare sul sostegno di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino), suo brillante collega e caro amico. A volte sembra che lui consideri Giulia qualcosa di più di una semplice amica, ma all’ultimo momento si tira sempre indietro, preferendo dedicarsi senza impegno alle tante ragazze che cadono facilmente vittima del suo sorriso.

‘Doc’ invece non si accorge dei sentimenti di Giulia, perché in ospedale lavora anche Agnese Tiberi (Sara Lazzaro), ex moglie e ora direttrice sanitaria. Nonostante siano separati da quasi dieci anni, Fanti vuole riconquistarla, scontrandosi con la ferma opposizione di lei, che nel frattempo si è rifatta una vita e non può cancellare il passato con semplicità. Il filo che continua ad unire Andrea e Agnese passa attraverso Carolina (Beatrice Grannò), la loro figlia maggiore che, dopo la morte del fratello, è stata costretta a crescere troppo in fretta. Brava ragazza e studentessa modello, a cui però i genitori non hanno mai prestato abbastanza attenzione tanto da non scorgere i segni di un disagio profondo e di un segreto nascosto da troppo tempo.

Ad aiutare Andrea a non perdersi in questo nuovo mondo sconosciuto c’è Enrico Sandri (Giovanni Scifoni), il suo migliore amico, nonché neuropsichiatra infantile. Enrico è un medico brillante dalla grande sensibilità umana. Il suo contributo sarà fondamentale per aiutare Andrea nel suo percorso di riabilitazione. Poco prima del colpo di pistola che gli ha tolto 12 anni di memoria, Andrea scopre che Marco Sardoni (Raffaele Esposito), un medico suo sottoposto, ha falsificato un documento per nascondere la vera causa della morte di un paziente. Quello che fino ad allora Andrea ha considerato un errore umano si rivela improvvisamente qualcosa di molto più grave. Sardoni, certo di essere radiato dall’Ordine dei medici, si salva grazie all’amnesia di Andrea che cancella ogni traccia dell’accaduto e gli permette addirittura di diventare primario al suo posto. Andrea si ritroverà quindi ad obbedire proprio agli ordini del medico che, prima dell’incidente, era intenzionato a denunciare e che più di ogni altro è prova a ostacolare il suo reinserimento in ospedale.

Ad accompagnare ‘Doc’ nella sua vita quotidiana in reparto c’è anche un piccolo gruppo di specializzandi: la timida Alba (Silvia Mazzieri), ragazza emotivamente fragile ignara della sua grande forza d’animo; l’esuberante Riccardo (Pierpaolo Spollon), che cela dietro la sua simpatia un segreto; la dura Elisa (Simona Tabasco), che nel tempo si è costruita uno scudo per difendersi dalle difficoltà della vita; Gabriel (Alberto Malanchino), il perfezionista, che cerca sempre di acquisire nuovi meriti per saldare un debito con il passato.