Chiara Ferragni pubblica le foto agli Uffizi per Vogue

Qualche mese fa, Chiara Ferragni ha fatto un tour agli Uffizi di Firenze. Sui social ne ha mostrato le bellezze con scatti privati. Fotografie di una visita che, alla stessa stregua di quella ai Musei Vaticani a Roma, ha indignato non pochi utenti del web.

L’influencer, però, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) quel giorno ha anche posato tra le opere presenti in galleria per Vogue Hong Kong. Oggi le foto del servizio fotografico sono state finalmente svelate. “Sono così felice di condividere finalmente queste immagini stupende scattate in uno dei musei più prestigiosi nel mondo“, ha scritto Chiara su Instagram rilanciando le foto.

“Sono stata invitata dalla First Initiative Foundation per delle foto realizzate accanto ai lavori più iconici di Botticelli – ha spiegato – per celebrare ‘Botticelli and his times – Masterworks from the Uffizi’, una mostra che aprirà il 23 ottobre all’Hong Kong Museum of Art“.