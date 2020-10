Tumore al seno: l’impatto psicologico sulle giovani pazienti

Una percentuale non trascurabile di pazienti aveva difficoltà però a superare il trauma: il 18,9 per cento delle intervistate risultava avere ancora problemi di ansia dopo un anno e il 6,6 per cento era depresso. Questi dati suggeriscono che le pazienti andrebbero seguite nel tempo per identificare i casi in cui il disagio psicologico raggiunge livelli allarmanti o persiste a lungo, in modo da intervenire tempestivamente.

È chiaro, spiega Airc, che la diagnosi di tumore e la gestione della malattia rappresentano un trauma che può avere forti ripercussioni sulla qualità di vita e sulla salute mentale delle pazienti. Tuttavia non sono molte le informazioni disponibili sull’effetto psicologico della malattia nelle donne con meno di 50 anni. Lo studio del CRO, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista BMC Cancer, si è perciò concentrato sulle pazienti in quella fase della vita che, secondo quanto riportano gli autori, lo psicanalista Erik Erikson ha definito “di generatività oppure stagnazione”. Si tratta del momento di massima capacità creativa e produttiva nella vita di un individuo, in cui si desidera lasciare una traccia di sé nel mondo (generatività). La persona che vede frustrato questo slancio in qualche ambito (lavoro, famiglia, società) può essere portata a investire tutto nelle aree in cui si sente realizzata (auto-assorbimento o stagnazione), accumulando stress e bloccando il proprio percorso di crescita personale.