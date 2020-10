Su Google canti una canzone e scopri il titolo

Nuova funzione su Google: basta cantare per 10-15 secondi la melodia e il motore di ricerca fornirà il titolo della canzone

Ti è rimasta in testa una canzone ma non sai né titolo né autore né testo? Non disperare. Con la nuova funzione di Google ti basterà fischiettare o canticchiare la melodia per trovarla! Grazie all’intelligenza artificiale, l’app ricerca di Google sarà in grado di riconoscere il brano da un semplice “da daaaa da da daaaa”, anche se sei stonato.

Come funziona

Sul tuo dispositivo mobile, apri l’ultima versione dell’app Google o trova il widget di Ricerca Google, tocca l’icona del microfono e clicca su “Cerca un brano”. Quindi inizia a canticchiare per 10-15 secondi. E’ possibile falro anche tramite Google Assistant. Basterà dire ‘”Hey Google, cos’è questa canzone?” e poi canticchiare la melodia.

Una volta terminata la nostra performance, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Google ci darà una rosa di opzioni più probabili in base alla melodia canticchiata. Una volta selezionata la corrispondenza migliore, basterà cliccarci sopra e scoprire informazioni sulla canzone e sull’artista, visualizzare eventuali video musicali o ascoltare la canzone sulla tua app musicale preferita, trovare i testi, etc.