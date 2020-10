Online il nuovo singolo di Gaspare Pellegatta

Dietro la lente di Yashica: il nuovo singolo di Gaspare Pellegatta disponibile sulle piattaforme digitali dà forma ad una fanzine collettiva

Yashica, il nuovo singolo di Gaspare Pellegatta (musicista polistrumentista e pittore varesino) è un brano strumentale ispirato alla distanza emotiva tra le persone nell’era digitale, concetto che è stato l’input per la progettazione di una fanzine DIY stampata in edizione limitata. 18 artisti diversi hanno così riletto nel loro stile il brano creando un contenitore creativo in cui il concept iniziale viene declinato in scritti, illustrazioni e rework musicali.