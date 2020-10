Gatto lotta contro il suo riflesso: video esilarante

Un gatto un po’ tontolone è stato filmato in Cina mentre ‘combatteva’ contro un rivale davvero particolare: il suo riflesso allo specchio!

Protagonista del video è Qian Wan, una simpatica British Shorthair di due anni. Come ha raccontato la sua proprietaria al MailOnline, la gatta è molto territoriale e “non sopporta di stare con altri gatti, spesso li attacca. Combatte anche con i cani”.

Dalla sua prima esperienza con uno specchio, Qian Wan ha continuato a dare battaglia al suo riflesso ogni volta.

Per evitare di infervorare ulteriormente il suo spirito combattivo, la sua proprietaria, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata costretta a girare lo specchio rivolto verso il muro quando non viene utilizzato.