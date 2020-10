Arriva in libreria “Il vestito di Lia”

Una storia sulle passioni che infiammano e aiutano a trovare la propria strada. Un invito ad avere fiducia nelle bambine e nei bambini, a rispettare i loro tempi e a porsi in ascolto. “Il vestito di Lia” di Sara Marconi e illustrato da Danilela Costa è in libreria per edizioni corsare

Lia ha molte paure: dei topi, dei gatti, dei bruchi pelosi e degli sconosciuti con il cappello. Non ama i corsi di teatro e sciare non fa per lei. Le piace soltanto giocare con la sua amica Emma, suonare il pianoforte e leggere storie di animali.

Ma c’è una grande novità in arrivo: dovrà esibirsi in un saggio musicale! Timorosa com’è, sicuramente non lo vorrà fare… Tutta la famiglia è in fibrillazione e si mobilita: chi avrà il coraggio di darle la notizia? Quali parole useranno? Come faranno per convincere la bambina? Lia li sorprenderà tutti.