Ariana Grande svela titolo e data d’uscita di Positions

Ariana Grande svela titolo e data d’uscita del nuovo singolo: Positions sarà disponibile dal 23 ottobre e una settimana dopo uscirà l’album omonimo

Non fa che crescere l’hype per la nuova musica di Ariana Grande. La popstar ha annunciato il suo ritorno sulle scene ad ottobre e nei giorni scorsi ha cominciato a lanciare indizi sul progetto inedito.

L’interprete di “Side to side” ha pubblicato un video teaser su Instagram in cui la si vede scrivere su una tastiera quello che dovrebbe essere il titolo del pezzo ma non solo.

I due countdown ufficiali

Il brano si intitola “Positions”, come poi confermato da un countdown lanciato sul sito ufficiale della cantante. Ma sono due i conti alla rovescia attivi: il primo scade il 23 ottobre. In questa data dovremmo ascoltare il lead single della nuova era.

Il secondo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vedrà la sua fine il 30 ottobre. Quel giorno Ariana dovrebbe dare alla luce il suo sesto album di studio dal titolo omonimo “Positions”.

Il disco arriva a un anno e mezzo da “Thank you, next”, la precedente fatica lanciata dall’omonimo singolo nel 2019. Al momento, non si sa molto sul progetto tranne che The Weeknd potrebbe essere uno dei featuring in tracklist. Il cantante ha condiviso il tweet in cui la collega svelava l’arrivo dell’album.