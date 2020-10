You me at Six in concerto l'8 giugno all'Alcatraz

Dopo l’annuncio del loro settimo album in studio, che uscirà il 15 gennaio tramite Underdog Records / AWAL,

Il nuovo singolo e video musicale Beautiful Way sono stati la perfetta introduzione al nuovo album, punto massimo di ambizione per la band. Un disco radicato nella riflessione e nella redenzione, in cui la band sfrutta le esperienze più oscure per catalizzare la propria creatività e positività. Registrato al Karma Sound Studio di Bang Saray (Tailandia) e prodotto dal collaboratore di lunga data Dan Austin (Biffy Clyro, Massive Attack, Pixies), Suckapunch è un disco ambizioso, che musicalmente spazia dall’elettronica all’hip hop, dal rock all’R&B, è il suono di una band che abbraccia il cambiamento per realizzare il proprio disco più sperimentale e personale finora.

You Me At Six nella loro carriera hanno conquistato 4 dischi d’oro in UK, cinque album nella Top Ten Albums UK – tra cui ‘Cavalier Youth’ al #1 – un incomparabile traguardo di 17 singoli in A-List per BBC Radio One, numerosi tour sold-out da headliner in USA, brani nella Number One Rock Song di Australia ed Inghilterra e nella Top Five Rock Radio in America del Nord. L’estate del 2019 ha visto You Me At Six esibirsi da headliner nei più importanti festival musicali, tra cui l’apparizione al Gunnersville Festival di Londra con oltre 15.000 scatenatissimi fan. Nel loro ultimo tour inglese, hanno raggiunto oltre 40.000 biglietti venduti e ben tre concerti sold-out alla prestigiosa Brixton Academy, i cui biglietti sono terminati in soli venti minuti!