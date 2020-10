Presidenziali in Bolivia: vince Luis Arce

Elezioni presidenziali in Bolivia, vince il candidato socialista Luis Arce: “Abbiamo riconquistato la democrazia e recuperato la speranza”

Il candidato del Movimiento al socialismo (Mas), il partito dell’ex capo di Stato Evo Morales, è dato dagli exit poll come vincitore delle elezioni presidenziali in Bolivia.

Stando alle rilevazioni, spiega la Dire (www.dire.it), l’ex ministro dell’Economia Luis Arce avrebbe ottenuto il 52 per cento dei consensi, abbastanza per evitare un secondo turno. Staccato, al 31 per cento, l’ex presidente Carlos Mesa.

“Abbiamo riconquistato la democrazia e recuperato la speranza” ha detto Arce, dopo l’annuncio dei dati. “Ora costruiremo l’unità”.

Morales, al potere dal 2005 al 2019 ma da quasi un anno in esilio in Argentina dopo essere stato costretto a lasciare la guida della Bolivia da un intervento dell’esercito, ha scritto su Twitter che “si è imposta la volontà popolare” e che “il Mas avrà la maggioranza in entrambe le Camere del Parlamento”. L’ex presidente ha aggiunto: “Restituiremo al popolo dignità e libertà”.