Piro online con il videoclip di “Città d’oriente”

Online il video per Città D’Oriente di Piro che precede la pubblicazione del suo album di debutto dal titolo Eroi del 2020

Fuori il video per il nuovo singolo del cantautore romano Piro, l’ultimo capitolo prima dellla pubblicazione del suo album di debutto dal titolo Eroi del 2020, in uscita il 23 ottobre. Città D’Oriente è un brano di un romanticismo vintage, dalla melodia che, delicata, ti si infiltra sotto pelle e non ti lascia andare più, il modo migliore per concludere l’estate e conoscere Piro nel modo più intimo, eppure sfacciatamente pop, che il cantautore ci ha finira concesso. Il brano narra la storia di una vacanza, già vissuta in passato con lei, che viene rivissuta in solitudine tempo dopo, con la consapevolezza di non essere di nuovo accolti a braccia aperte al proprio ritorno.

Alberto Piromallo Capece Piscicelli – Voci, musiche, testi

Lorenzo Ceci – Produttore artistico

Mattia De Mase / Andrea Allegritti (Sinopia Creative) – Registrazioni, edit batterie e mix

Filippo Barbieri – Master

Mauro Burzotta – Chitarre

BIO:

Alberto Piromallo Capece Piscicelli è Piro. Nasce a Roma il 14 Maggio '91, inizia a suonare la chitarra alle elementari e a prendere lezioni di canto in un secondo momento. Ascoltando e approfondendo la conoscenza dei cantautori italiani e degli artisti fondamentali nella storia della musica, si innamora soprattutto di Lucio Battisti e dei Radiohead. Si laurea al DAMS con l'indirizzo "organizzazione eventi" e in quel periodo impara a conoscere gli artisti del panorama indipendente. Lasciata a metà la magistrale in musicologia, per tre anni ha lavorato come cuoco a Roma in ristoranti di cucina gourmet. Fino al 2017 scrive e canta in italiano all'interno di un gruppo rock, gli ELLEPPì, con cui fa uscire un album nel 2016: Le Due e 1/4. Mentre porta a compimento un master per lavorare nell'industria musicale, Alberto mette a punto il suo primo album da solista. Rendendosi conto della progressiva scomparsa delle chitarre elettriche nella musica attuale, decide di fare più utilizzo di sintetizzatori e drum machine. A Marzo 2020 è uscito il primo singolo: La Donna Del Futuro

https://www.instagram.com/piro_pics/

