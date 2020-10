Giovanni Usai online con il singolo “Chanson”

Giovanni Usai online con il nuovo singolo “Chanson”. Il brano ha un duplice intento comunicativo: far ballare, ma anche riflettere

É disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “CHANSON”, il nuovo singolo del cantautore GIOVANNI USAI.

Sul bus scolastico ci sono sempre due tipologie di studenti: quelli che si siedono sulle poltrone in fondo alla vettura e si vede gioco di tutti gli altri, e poi gli altri. La nuova canzone di GIOVANNI USAI , “ CHANSON ”, è una canzone scritta per loro, gli “altri”, e vuole essere un ironico spaccato di vita che, tra le allegre note del ritornello, cela un doppio significato e un duplice intento comunicativo: far ballare, ma anche riflettere.

Spiega l’autore a proposito del suo nuovo singolo : «Ho scelto “Chanson” perché è una delle mie canzoni più rappresentative e dai colori certamente estivi e dalle sonorità caraibiche, una grande responsabilità per me lanciare questo pezzo con un team di serie A in tutto e per tutto: non posso sbagliare ».

Il videoclip ufficiale di “Chanson”, diretto da Roberto Conti, include una sequenza di immagini girate a Dozza Imolese e volutamente ispirata al calore dei campi di Marano di Castenaso: un concentrato di colori ed energia che fa da sfondo a una fiction autoironica ed è contornato da una coreografia ideata ad hoc da El Gato DJ.

Biografia

Giovanni Usaiè un cantautore nato in Sardegna. A 12 anni inizia a cantare ea suonare il pianoforte, prende parte a concorsi musicali locali ea scrivere canzoni. Si trasferisce a Bologna all’età di 15 anni, ed è lì che prosegue gli studi di pianoforte e incontra Stefania Martin e Giuseppe Lopizzo, quest’ultimo insegnante di canto e vocal coach di Gaetano Curreri, Vasco Rossi e Ligabue tra gli altri. Giovanni si classifica per due volte tra i semifinalisti del Festival di Castrocaro, per altrettante volte al secondo posto per il Premio Luigi Fantelli, e arriva tra i finalisti del talent Vocal Selection. Nel 2017 pubblica il singolo “Cuori di domani”, i cui proventi andranno totalmente in beneficenza per Cuore Domani, fondazione per la prevenzione, ricerca e cura delle malattie cardiovascolari più importante d’Italia. Nel giugno 2019 pubblica il singolo “Tradita”. Lo scorso 27 marzo pubblica “La canzone di De Luca”. Il nuovo singolo di Giovanni Usai, “Chanson ”, è disponibile dal 14 agosto 2020.

