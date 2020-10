“Galassie Condominiali” è il nuovo Ep di Vertigo, un progetto di Spoken Word sotto pseudonimo disponibile online

“Galassie Condominiali” è il nuovo Ep prodotto da Vertigo, un progetto di Spoken Word sotto lo pseudonimo di Vertigo sviluppato nel periodo di quarantena forzata, tramite WhatzApp, tra Andrea Coffami (testi) e Angelo Elle (musiche) . Il pezzo originale è stato selezionato da Alessio Bertallot e mandato in onda in varie puntate del programma “Casa Bertallot”.

L’ Ep attraverso le sue tracce, cerca di descrivere la condizione di chiusura forzata messa in atto dal Governo italiano per cercare di marginare la diffusione del Covid19, situazione tanto surreale quanto apocalittica che ha visto le persone costrette a rimanere in casa, fare i conti con le proprie coscienze, scoprire nuove amicizie o perderne altre, rivalutare il modo di scrostare forse la superficie delle superflue abitudini non sempre necessarie per poter vivere al meglio le nostre vite.

Cinque le tracce che esplorano la quarantena, il mondo della prostituzione, la comicità di basso livello che ci propinano nel nostro paese, l’amore e la guerra (due sentimenti diametralmente opposti e per questo affini).

La cover del progetto è stata realizzata dall’artista MikaMo, zitella degli anni 70 che vive con un gatto e un esercito di lumache.

I brani di Vertigo non sono “canzoni” ma testi recitati, messi su musica, miscelati, arrangiati e ricreati appositamente per un ascolto più godibile.

Il tutto nasce dalla poesia scritta per essere letta a un pubblico, più musicale e che trae ispirazione dal mondo hip hop (a differenza della poesia “non orale” che possiede la propria carica emotiva se letta dal fruitore singolarmente).

L’unione tra musica e voce fa nascere quindi il progetto Vertigo, nome omaggio al film di Alfred Hitchcock dove il protagonista soffre la del vuoto.