Dopo la tracklist Ensi svela i featuring del nuovo EP “Oggi”: il progetto discografico in uscita sulle piattaforme digitali il 23 ottobre

A pochi giorni dall’annuncio della tracklist, ENSI svela tutte le collaborazioni contenute in “OGGI”, il suo nuovo progetto discografico, disponibile da venerdì 23 ottobre.

L’ep, che si compone di 6 brani, tra cui 3 inediti, è stato anticipato dai singoli “Specialist”, prodotto da Gemitaiz, una lucida istantanea della realtà musicale attuale, “090320”, che costituisce l’incipit dell’intero racconto ed è avvalorato dalla produzione di Kanesh, e “Mari” feat. Giaime, un brano fresco e scanzonato prodotto da Andry The Hitmaker.

A questi si aggiungono “Giù le stelle” e “Non sei di qua”, prodotti rispettivamente da Chris Nolan e 333Mob, e “Clamo”, brano la cui produzione è affidata a Strage e in cui ENSI collabora per la prima volta con il rapper Dani Faiv.

TRACKLIST

1. 090320 (prod. Kanesh);

2. Clamo feat. Dani Faiv (prod. Strage);

3. Mari feat. Giaime (prod. Andry The Hitmaker);

4. Specialist (prod. Gemitaiz);

5. Non sei di qua (prod. 333Mob);

6. Giù le stelle (prod. Chris Nolan).

La produzione di ciascuna traccia, inoltre, è avvalorata da professionalità di spicco come 333Mob, Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Gemitaiz, Kanesh e Strage, che hanno curato le sonorità dei brani dall’inizio alla fine, “cucendole” su misura sulle rime del rapper per esaltare maggiormente il significato delle sue parole e conferendo all’intero lavoro ancora più qualità.

Con questo ultimo ep ENSI, tra i capostipiti dell’hip hop italiano, torna sulle scene a distanza di un anno dall’ultima pubblicazione. “OGGI” è parte integrante di un progetto che nasce dal connubio della discografia passata e presente dell’artista, che racchiude in ciascuna traccia le peculiarità della sua musica lasciando un’impronta indelebile, con cui rimarca lo stile che lo ha consacrato come una delle icone del rap.

Per la produzione di “OGGI”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ENSI ha scelto di affidarsi totalmente a Believe. Per la prima volta dopo tanto tempo, l’artista attiva infatti un “cambio di rotta” passando a un’etichetta indipendente, leader nella distribuzione e nel marketing digitale a livello internazionale, attuando una sorta di “ritorno alle origini” che costituisce parte importante di un percorso perfettamente coerente, intrapreso con un progetto curato dall’artista in ogni sua fase, e per questo assolutamente unico e riconoscibile.