Covid, i dati di oggi: meno tamponi e contagi, aumentano i decessi

Emergenza Covid, i dati di oggi: si registrano 9.338 contagi con 98.862 tamponi. Aumentano decessi e terapie intensive

Diminuiscono tamponi e contagi, aumentano decessi e terapie intensive. I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 9.338, rilevati sulla base di 98.862 tamponi, 73 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.616.

Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.498. Sono invece 797 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 47 in più di ieri.

Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 11.705, su 146.541 tamponi, mentre le vittime erano state 69.

In Veneto 1.016 posti per la terapia intensiva

Il piano di sanità pubblica della Regione Veneto, la cui ultima versione è in corso di redazione e sarà pronto nei prossimi giorni, “ci porta fino a 1.016 postazioni di terapia intensiva”, mentre “di base in Veneto ne abbiamo 494”, di cui al momento circa il 10% è occupato da pazienti covid. Lo sottolinea il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi durante il punto stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

Il problema è “la penuria di medici”, spiega poi Zaia come riferisce la Dire (www.dire.it), chiarendo che al momento “non abbiamo i medici per le 1.016 terapie intensive”. In sostanza, ci sono i letti e sono stati individuati gli spazi, ma se davvero dovessero servire tutte le 1.016 terapie intensive a cui il Veneto può arrivare, non ci sarebbero comunque medici per curare tutti i pazienti.