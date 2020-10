Nasce Musica di Seta di Chiara Raggi

Musica di Seta è la nuova etichetta discografica a cura della cantautrice, chitarrista e compositrice riminese Chiara Raggi

Nasce Musica di Seta: tre parole che racchiudono altrettanti mondi che prenderanno forma attraverso un’etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi ad hoc.

Musica di Seta nasce dall’esperienza ventennale della cantautrice, chitarrista e compositrice riminese Chiara Raggi, sulle ceneri ancora calde di una pandemia.

Musica di Seta nasce con l’obiettivo di creare un luogo in cui le cantautrici possano trovare un approccio lavorativo etico e rispettoso della musica e della persona. Una casa in cui crescere e costruire il proprio futuro. Una vera e propria community interamente dedicata alla musica d’autrice.

“È nell’incontro con l’altro, nella condivisione degli intenti, nel circondarsi di bellezza che si cresce e si migliora – scrive Chiara Raggi nel suo editoriale, da oggi on line –. Musica di Seta nasce con questi valori: non solo un’etichetta discografica, non solo un magazine on line e organizzazione e gestione di eventi ma una casa che costruisco per me e per le cantautrici che sono alla ricerca di un approccio lavorativo che anteponga l’etica nei rapporti professionali e umani, di un’idea di progettualità che duri nel tempo”.

L’etichetta si dedicherà alla produzione, commercializzazione e promozione di album scritti e cantati da cantautrici, nel segno della costante ricerca di estro e originalità.

La prima uscita discografica sarà il nuovo album della stessa Raggi, La natura e la pazienza, che vedrà la luce il 10 dicembre 2020, per poi proseguire nel 2021 con due album di altre cantautrici.

Il Magazine online vuole la musica d’autrice attraverso approfondimenti, rubriche, playlist e servizi dedicati. Sarà un luogo dove si fa musica, si parla di musica e musiciste, si condividono contenuti, eventi, interviste, album, recensioni di libri e tutto ciò che appartiene a questo universo artistico dando spazio e strumenti per far emergere, conoscere e divulgare la musica d’autrice. Cinque le rubriche fisse che fin da subito animeranno il magazine: Rocket Girls di Laura Gramuglia, Note Emergenti di Michele Neri, Rubrichelli 10 canzoni per noi di Giulia Pratelli, Il baco da seta, consigli per tessere la musica di Carlo Mercadante e Cantautore [Femmina] L’editoriale di Chiara Raggi.

Per maggiori informazioni:

Sito: www.musicadiseta.com

FB: https://www.facebook.com/musicadisetabrand/

IG: https://www.instagram.com/musicadiseta/

BIO CHIARA RAGGI

Chiara Raggi è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana. Si diploma, a soli vent’anni, in Chitarra Classica presso il Conservatorio “Giovanni Lettimi” di Rimini, frequenta il Biennio Sperimentale di Secondo Livello TESPI, in regia musicale e arte scenica, presso il Conservatorio di Torino “Giuseppe Verdi” e si diploma in qualità di “Autore di Testi” al CET Centro Europeo di Toscolano, fondato e diretto da Mogol nel 2009.

Ha all’attivo tre album, e un quarto in uscita alla fine del 2020: Molo 22 (2009), Disordine (2015) e Blua Horizonto (2019), cantato in lingua Esperanto.

È founder & director del brand Musica di Seta, dedicato alla musica d’autrice attraverso la creazione di una etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi.

È direttrice artistica della Rassegna “Eco di Donna Evolution”, nata a Rimini nel 2019.

Dal 2018 è docente di Songwriting alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino. Collabora con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI).

Finalista al Premio Nazionale Bianca D’Aponte 2018 dedicato alla canzone d’autrice, vince il Premio Suoni dall’Italia consegnatole da Mariella Nava. Nel settembre 2019 riceve il Premio Castrovillari d’Autore. Ad agosto 2020 riceve uno dei più importanti riconoscimenti del mondo Esperantista, il diploma di merito “Elstara Arta Agado” assegnato a personalità che contribuiscono in modo originale ed importante alla diffusione e divulgazione della lingua Esperanto nel mondo.

È interprete e autrice, insieme a Fabiola Fenili, della web serie Le disAvventure di un Cantautore [Femmina] che è approdata in tutti i Cinema Multisala Giometti distribuiti sul territorio nazionale ad aprire il film d’animazione Disney-Pixar “Coco” e anche in televisione su ICARO TV, canale 91 del digitale terrestre.

Dal 2018 al 2020 per tre stagioni è autrice e conduttrice della rubrica settimanale Cantautore [Femmina]: canto e dico cose in diretta tutti i mercoledì mattina alle 10.00 su Icaro TV, canale 91 del digitale terrestre.

A marzo 2018 dà vita insieme alla chitarrista Paola Selva e Fabiana Ferrandino alla rubrica dedicata alla chitarra al femminile GUITAR LADIES, inserto mensile della rivista cartacea CHITARRA ACUSTICA in cui scrive, parla e racconta di chitarre e di chitarriste. Dal 2017 Chiara entra a far parte della “famiglia musicale” di Aramini Strumenti Musicali (Bo) in qualità di endorser per i marchi Effedot Guitars e Leho Ukuleles.