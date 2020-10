Hori lancia la nuova line ‘Pokémon’ per Nintendo Switch

La linea comprende ben tre varianti: la versione ‘Pikachu Black and Gold’ è dedicata a Pikachu ed è caratterizzata da un tema scuro con grafiche dorate. La seconda, ‘Pikachu and Friends’, raffigura il roditore elettrico e altri Pokemon. Infine, ‘Pikachu and Eevee’, la variante dedicata, come da nome, ai due popolari mostriciattoli tascabili.