Appendicite in gravidanza: meglio l’operazione

Appendicite in gravidanza: meglio l’intervento chirurgico di altri trattamenti secondo una ricerca presentata al congresso dell’American College of Surgeons Clinical

Le donne incinte che ricevono un intervento chirurgico immediato per appendicite complicata hanno risultati migliori rispetto a quelle che ricevono altri trattamenti, secondo una ricerca presentata al congresso virtuale dell’American College of Surgeons Clinical.

“Attualmente, la gestione dell’appendicite nella popolazione generale è alquanto controversa, particolarmente per l’appendicite complicata. Un numero crescente di chirurghi preferisce non arrivare alla chirurgica; altri raccomandano un’operazione immediata “, ha detto in un comunicato stampa Kazuhide Matsushima, assistente professore di chirurgia clinica presso la Keck School of Medicine dell’Università della California meridionale. “Questo studio è un ottimo primo passo verso un consenso per quanto riguarda la gestione ottimale dell’appendicite complicata nelle pazienti in gravidanza”.

Matsushima e colleghi hanno valutato i dati del National Impatient Sample dal 2003 al 2015 e hanno identificato casi di appendicite complicata durante la gravidanza.

Hanno scoperto che il 55% delle pazienti ha ricevuto un intervento chirurgico non invasivo immediato, mentre il 45% inizialmente ha ricevuto un trattamento non chirurgico, che prevedeva un ciclo di antibiotici con o senza drenaggio percutaneo dell’appendice.

L’approccio della gestione non operatoria è fallito nel 74% delle pazienti, che in seguito hanno richiesto un’operazione.

Rispetto a coloro che hanno ricevuto un intervento chirurgico immediato, il travaglio pretermine, il parto e l’interruzione della gravidanza erano più comuni tra le donne con trattamento non operatorio, con le probabilità di complicanze che variavano da una a tre volte più elevate tra quelle che non avevano ricevuto un intervento chirurgico immediato.

I ricercatori hanno stabilito che la sepsi era da due a quattro volte più comune tra le pazienti che non avevano subito un intervento chirurgico immediato.

Matsushima e colleghi hanno anche scoperto che il tasso di complicanze era più basso tra coloro che avevano ricevuto un’operazione immediata e che la loro durata della degenza in ospedale era complessivamente inferiore di 2 giorni rispetto a coloro che non avevano subito un intervento chirurgico immediato.

“Sulla base delle prove attuali che abbiamo, che include questo studio, la nostra raccomandazione sarebbe per i chirurghi di proseguire l’operazione immediata per le pazienti in gravidanza con appendicite complicata. Ogni giorno di ritardo all’intervento chirurgico significa esiti clinici peggiori per le pazienti e per il feto “, ha aggiunto nel comunicato Vincent Cheng, medico chirurgo e autore principale dello studio.