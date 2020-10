Andrea Rana torna con “Da un angolo all’altro”

Andrea Rana torna con il nuovo singolo “Da un angolo all’altro”: il brano invita ad “avere un po’ di pazienza, che l’alba diventa musica”

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà in rotazione radiofonica – in versione completamente riarrangiata da APBeat – da giovedì 08 Ottobre, “Da un angolo all’altro”, il nuovo singolo di Andrea Rana, estratto dall’EP “Mondi e Isole”.

Il brano, scritto a quattro mani con il poeta e scrittore toscano Luca Viviani, è nato dal rapporto di amicizia, creatosi online, che lega i due artisti.

«Un giorno ti troverai la tua vita davanti,

le gambe pesanti e il fiato in fondo al cuore:

quel giorno lo capirai che è passata l’estate

e avrai un altro amore che non ti seguirà.

(…)

E’ il tempo che avanza da un angolo all’altro di un’età,

non c’è una partenza se non c’è conflitto d’anima».

“Da un angolo all’altro”, con le sue sonorità pop, ci invita ad “avere un po’ di pazienza, che l’alba diventa musica”, a non smettere di rincorrere i nostri sogni, a vivere la vita come il meraviglioso dono che è, a trovare la forza di ripartire anche dopo lunghi momenti di stasi e di difficoltà, perché “Un giorno incontrerai il tuo mare e un libro d’aria per ripartire”.

Ad accompagnare il brano, il lyric video ufficiale – disponibile da venerdì 09 Ottobre – realizzato dalla talentuosa graphic artist pakistana Reesha Muhammad.

In un periodo difficile come quello che tutto il mondo sta attraversando, “Da un angolo all’altro” arriva come una ventata di speranza, un inno in musica a credere sempre nel lato positivo della nostra quotidianità, entrando nella mente e nel cuore dell’ascoltatore fin dalle prime note e trasportandolo nel mood positivo dell’artista, che riesce a regalare sin da subito una sensazione di serenità.

Biografia

Andrea Rana nasce a Lodi il 14 Luglio 1976. Inizia a scrivere poesie da giovanissimo e, più recentemente, fiabe e racconti. Appassionato da sempre di musica, nel 1996 dà vita al progetto Erie, gruppo scioltosi due anni dopo, ma che raggiunge l’apice nel 1997 con la pubblicazione del brano originale “Dea”, inserito in una compilation realizzata e prodotta dalla Provincia di Lodi. Dal 2000, Andrea inizia il suo percorso solista, incidendo diversi brani ed EP, esclusivamente ed interamente autoprodotti. Parallelamente al progetto solista, dal 2000 al 2003, diventa il frontman della cover band Almida. Dopo anni di inattività pressoché assoluta, tra il 2009 ed il 2010 scrive e registra i brani “Ancora tutto da rifare” e “Poco chiara”, distribuiti online dall’etichetta Primula Records. Da quel momento, riprende la sua attività di scrittura e pubblicazione di singoli, affiancata alla partecipazione di svariati Concorsi e Premi, nei quali si classifica sempre sul podio, vincendo anche la prima edizione di “Talent Factory” con il brano “Un’altra vita”. Dopo nuove release, a Novembre 2019 esce l’EP “Mondi e Isole”, composto da 7 brani inediti e ricco di collaborazioni. Dal disco sono stati estratti tre brani: “Passarai anche tu” (accompagnato dal videoclip ufficiale, che vede come protagonista la giovane e talentuosa attrice Alessandra de Luca), la title track “Mondi e Isole” (sempre accompagnato dal videoclip, realizzato con filmati ceduti gratuitamente da un regista di San Pietroburgo, “CottonBro”) ed il nuovo “Da un angolo all’altro”, totalmente riarrangiato rispetto alla versione originale contenuta nell’EP ed accompagnato dal lyric video realizzato da Reesha Muhammad, video grapich artist che vive in Pakistan.

