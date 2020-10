Vintage: domenica 18 ottobre torna East Market

Domenica 18 ottobre la nuova edizione di East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti

Al via domenica 18 ottobre la nuova edizione di East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.

Dopo il periodo di lockdown, East Market torna in completa sicurezza con i suoi 300 selezionati espositori da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo.

Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate le possibilità non conoscono limiti. Grazie al gusto e alle proposte degli espositori si possono trovare articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Sempre attiva la “Custom Area”, ovvero, una sezione dedicata a tutti gli espositori dell’abbigliamento che si occupano di customizzare capi e accessori. Sarà quindi possibile customizzare e personalizzare sul posto i prodotti acquistati a proprio gusto oppure scegliere tra le soluzioni preallestite. Torna anche il servizio “Personal Shopper”, ovvero, la possibilità di prenotare un assistente esperto di vintage e conoscitore di East Market, che possa seguire e consigliare il cliente negli acquisti passo dopo passo.

Tra gli espositori della prossima edizione ci saranno i piatti decorati di Federica Macchia, che con il suo brand Sabotage900 abbellisce finemente stoviglie vintage di tutti i tipi. Andrea Cucchi di AC Plus Apparel customizza felpe, t-shirt e accessori sovrapponendo due loghi di due differenti e famosi brand della moda. Biagio Continanza, un collezionista di posacenere vintage brandizzati, dai classici Anni ’60 dei liquori più famosi a quelli dedicati con centinaia di pezzi unici.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l’occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee sempre diverse. L’idea di vintage che propone East Market è anche cultura e consapevolezza del riciclo. Non solo valorizzare il senso estetico e funzionale degli oggetti, ma anche informare e sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici sottesi a questa cultura. Bello ma anche funzionale, utile ma anche riutilizzato, dove limitare la produzione industriale con il recupero di prodotti ancora belli e funzionati significa razionare le risorse del pianeta e limitare l’inquinamento. Accompagnano il mercatino le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest’ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un’offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. East Market adotta la politica #plasicfree ovvero una policy ecologista che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti, sono disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

Per assicurarti l’ingresso da East Market è necessario acquistare il biglietto online su DICE all’indirizzo hyperurl.co/44mhjw a €3.50 scegliendo una FASCIA ORARIA della validità di 2 ore (dalle 10 alle 12; dalle 12 alle 14; dalle 14 alle 16; dalle 16 alle 18; dalle 18 alle 20). Per chi non acquisterà il ticket online, ci sarà comunque la possibilità di farlo alla cassa d’ingresso, pagando con carte o contanti (3€), ma, questi ingressi verranno regolati a seconda della capienza disponibile. I bambini entrano gratis fino ai 6 anni, libero accesso ai cani, accesso agevolato per i disabili. L’evento sarà regolato secondo le normative vigenti (misurazione temperatura all’ingresso, obbligo mascherine, sanificazione mani e distanziamento).

Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.

domenica 18 ottobre

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 3 (gratis fino 6 anni)

Infoline +393920430853