Le Vite Parallele si presentano con E.L.E.N.A. e la voce del visual artist Walter Trono: il duo pugliese formato da Nicola ed Enrico è sulle piattaforme digitali

E.L.E.N.A. è il singolo d’esordio del duo pugliese Le Vite Parallele, progetto di racconti in musica che si contraddistingue per la collaborazione con un vocalist diverso per ciascuna canzone. Per questo primo singolo la scelta è ricaduta sull’amico e visual artist Walter Trono.

Quanta vita accade in 24 ore?

Quanta confidenza ci vuole per ignorare le sue provocazioni?

Quanta pratica ci vuole per sfuggire alle sue interferenze?

Elena parla di piccole redenzioni quotidiane

E non poteva chiamarsi diversamente: come Elena di Troia, bella e tragica, costretta per tutta la vita a combattere contro una fama cattiva, che non le apparteneva.

Oggi come ieri, quando il confine tra realtà e pubblicità diventa labile, la vita e l’amore si confondono in un esercizio di ginnastica. Al termine, nessuna votazione: solo un grido di esultanza.

Chi sono Le Vite Parallele?

Non siamo veramente una band.

Non siamo decisamente scrittori.

Non siamo assolutamente artisti.

E soprattutto non sogniamo di sconvolgere le nostre esistenze.

Le Vite Parallele sono Nicola ed Enrico, una citazione di Plutarco e un cantante diverso per ciascun pezzo.

CREDITS BRANO

Testo e musica: Le Vite Parallele

Voce: Walter Trono

Cover: Freak Studio Lab di Walter Trono e Morgana Braghin

Mix e Mastering: Le Dune Recordings