Arrivano nuove Tokyo Stories di Yaro Abe

Dopo il successo della prima uscita, torna in libreria con questo nuovo volume il manga da cui è tratta la serie originale “Midnight Diner: Tokyo Stories”, in cui la notte fra le strade di Tokyo ha un sapore sempre diverso: a volte delicato, altre malinconico oppure pungente come l’umorismo nipponico.

L’edizione BAO raccoglie due volumi originali alla volta, con primo sedicesimo a colori, pagina d’apertura in pergamena serigrafata in bianco e sovraccoperta in carta naturale, per rispettare al massimo il bellissimo design dell’edizione originale.