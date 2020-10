Anna Tatangelo con Gemitaiz in “Fra me e te”

Anna Tatangelo annuncia il suo nuovo featuring: c’è Gemitaiz in “Fra me e te”. Il brano arriva dopo “Guapo” con Geolier

Anna Tatangelo continua il suo viaggio tra le fila del rap e torna con un brano che la vede collaborare con Gemitaiz. Esce venerdì 16 ottobre “Fra me e te” su etichetta Believe. Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotto da Mixer T e scritto da Martina May.