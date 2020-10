Zanzibar è la rivoluzione francese di Tuasorellaminore

Zanzibar è il nuovo singolo dell’enigmatica artista pugliese Tuasorellaminore che segue Morfina. Il brano è distribuito da Pirames International

Romolo Dischi presenta Zanzibar, nuovo singolo dell’enigmatica artista pugliese Tuasorellaminore che segue Morfina. Il brano, come i precedenti, è distribuito da Pirames International.

Per Tuasorellaminore questo pezzo ha un significato profondo e rappresenta il culmine di un vero e proprio processo terapeutico: “Ho scritto Zanzibar per affermare l’aspetto ribelle di Tuasorellaminore. La ribellione è alla base di ogni grande cosa, è sinonimo di espansione, di presa di coscienza, di presa di posizione. È sinonimo di carattere, di consapevolezza del proprio potere e del proprio valore. È un brano legatissimo a morfina, perché è la sua conseguenza, ovvero un ‘vaffanculo‘ un po’ tra le righe, quel ‘vaffanculo‘ che vorresti tanto dire a volte e che spesso devi reprimere. Tuasorellaminore è chi smette di reprimersi, Zanzibar è chi smette di reprimersi. Volevo dare forza e speranza alle persone che si sentono costrette da qualcuno ad essere in un certo modo, alle persone succubi e vittime del “più forte” anche se spesso confondiamo il voler prevaricare sugli altri con la forza. Volevo far capire che dobbiamo ribellarci se ci sentiamo occlusi in una condizione che ci fa soffrire, si chiama spirito di sopravvivenza, si chiama voglia di rivalsa, si chiama affermazione di se. Mi sono trovata spesso a fianco persone che volevano cambiarmi, rendermi qualcuno a loro immagine e somiglianza ed io sono stata sempre molto malleabile, molto flessibile, qualcosa che ho sempre ritenuto fosse un pregio ma che mi si è ritorto contro. Per cui ho smesso di accontentare gli altri e ho iniziato la mia rivolta personale, l’ho fatto con ironia, prendendomi in giro, enfatizzando ed iperbolizzando tutto, come sempre. Zanzibar è un po’ la mia rivoluzione francese: scrivere canzoni per me è quasi terapeutico e scrivere e produrre Zanzibar, insieme al mio direttore artistico Dario Starace è stato come liberarmi da una morsa, è stato come scappare da una gabbia”.

Ma chi è Tuasorellaminore?

Tuasorellaminore è l’Oriente che si unisce all’Occidente.

È il profano che si mischia al sacro, il visibile all’occulto.

È la bambina strana che dicevano sembrasse una zingara.

È la femminilità nascosta nel lato più maschile.

È il diverso, l’emarginato che ha voglia di sentirsi protagonista.

È l’esigenza di emanciparsi dalle abitudini.

È la risposta che non ti aspetti.

CREDITS BRANO

Autori: Tuasorellaminore, Dario Starace

Testo: Tuasorellaminore

Produzione: Tuasorellaminore, Dario Starace

Mix, Master di Alex Grasso presso Studio FOURWALSS

TESTO

Io non appartengo a nessuno

mi difenderò da te con le cose belle che farò

Io sarò il mio stesso scudo

e tu mi fai sentire

una tigre in una gabbia da addomesticare

la mia parte più vera non si addestra

quindi scappo o salto giù dalla finestra

Non mi avrai mai non sarò mai come dici tu

meglio senza identità o senza una casa che come mi vorresti tu

voglio scappare a Zanzibar con il mio scooter

voglio spaccarti in testa il mio computer

grigio siderale, il tuo cervello è lento come il mio router

Nella mia vita sento qualche cosa che manca

scappo a Zanzibar

dò buca a lavoro perché sono stanca

scappo a Zanzibar

vado rapinare una banca

scappo a Zanzibar

vado a rapinare una banca

scappo a Zanzibar

Io non appartengo a nessuno

io non sono come te

forse un giorno capirai che non mi puoi cambiare

la mia parte più vera non si spezza

quindi vado via

c’è una vita che mi aspetta

Non mi avrai mai non sarò mai come dici tu

meglio senza identità o senza una casa che come mi vorresti tu

voglio scappare a Zanzibar con il mio scooter

voglio spaccarti in testa il mio computer

grigio siderale, il tuo cervello è lento come il mio router

Nella mia vita sento qualche cosa che manca

scappo a Zanzibar

do buca a lavoro perché sono stanca

scappo a Zanzibar

vado rapinare una banca

scappo a Zanzibar

vado a rapinare una banca

scappo a Zanzibar.

TUASORELLAMINORE

