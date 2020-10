Tricolore GT Sprint: per Rovera prima a Monza su Ferrari

Rovera alla “prima” a Monza sulla Ferrari ne l Tricolore GT Sprint: per il varesino il terzo round stagionale è in programma dal 16 al 18 ottobre sulla pista di casa

Reduce dall’entusiasmante rimonta a suon di sorpassi del Mugello, Alessio Rovera torna in azione nel Campionato Italiano GT Sprint dal 16 al 18 ottobre all’Autodromo Nazionale di Monza, che da sempre il 25enne pilota varesino considera pista di casa. Un motivo in più per ben figurare è dunque nei pensieri del campione italiano in carica. Rovera festeggiò il titolo tricolore 2019 proprio sul circuito brianzolo e dodici mesi dopo si appresta ad affrontarlo per la prima volta al volante della Ferrari 488 GT3 del team AF Corse che condivide con il compagno di squadra Giorgio Roda. Nella serie Sprint l’equipaggio lombardo ha conquistato un secondo, due quarti e un nono posto e andrà a caccia di punti preziosi in vista del finale di stagione nelle due gare da 50 minuti + 1 giro in programma sabato alle 17.10 in diretta tv su RaiSport e domenica alle 13.30 sempre in diretta ma su MS Motor TV (228 di Sky).

Rovera afferma alla vigilia della tappa tricolore a Monza: “Finalmente il weekend di casa, a lungo atteso e molto sentito. Di Monza conservo magnifici ricordi, è una pista dove mi sono sempre trovato bene e anche quest’anno partiamo decisi per migliorare ancora. Con la squadra studieremo la strategia con attenzione solo dopo i riscontri che otterremo nelle libere, ma di sicuro sarà fondamentale partire davanti. Iniziamo il fine settimana senza handicap e ciò è positivo e sono certo che la 488 sarà competitiva, quindi cercheremo di giocare le nostre chance. In più ci tengo a far bene non solo in ottica Sprint: sarà un weekend importante pure in vista della finalissima della serie Endurance, perché saremo di nuovo a Monza tra meno di un mese. Dobbiamo raccogliere quanti più dati possibile sia a livello di messa a punto sia di guida, anche perché io sulla Ferrari a Monza non ho davvero mai girato”.

Venerdì all’Autodromo Nazionale il Tricolore GT disputa due prove libere da un’ora alle 11.55 e 16.10. Sabato due qualifiche da 15 minuti a partire dalle 11.35 e gara 1 alle 17.10. Domenica il via di gara 2 è alle 13.30. Oltre alle dirette televisive, disponibili il live streaming su www.acisport.it/cigt e sulla pagina facebook del campionato e le successive differite su RaiSport ed MS Motor TV.

Campionato Italiano GT 2020: 19 luglio Mugello (GT Endurance); 2 agosto Misano (GT Sprint); 30 agosto Imola (GT Endurance); 20 settembre Vallelunga (GT Endurance); 4 ottobre Mugello (GT Sprint); 18 ottobre Monza (GT Sprint); 8 novembre Monza (GT Endurance); 6 dicembre Vallelunga (GT Sprint).