Su Apple TV il documentario su Billie Eilish

Arriverà su Apple Tv e al cinema a febbraio 2021 il primo documentario sulla vita di Billie Eilish: “Billie Eilish: The world’s a little blurry”.

Annunciato nel 2019, il film racconta la popstar a 360 gradi partendo dal grande successo del disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, che ha segnato il suo esordio a marzo dello scorso anno. Il docu è diretto da R.J Cutler e prodotto in collaborazione con l’etichetta della cantante, la Interscope Records. Proprio grazie alla casa discografica, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Cutler ha avuto accesso a immagini inedite di momenti privati in famiglia e backstage di performance.

Ecco il trailer ↓